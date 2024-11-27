Забрали деньги из программы поддержки бизнеса: за какие средства финансируется Нацкэшбэк и "1000 от Зеленского"

Правительство приняло решение перераспределить бюджетные средства, предусмотренные Министерству экономики на 2024 год, в рамках специального фонда государственного бюджета.

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Об этом написал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Основная цель — обеспечение выплаты 1000 грн по программам "Зимняя е Поддержка" (она же "1000 от Зеленского") и "Национальный кэшбэк".

Для финансирования этой инициативы Кабмин решил снизить объем расходов на:

Программа частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства — на 99,8 млн грн.

Государственная поддержка реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями — на 1,76 млрд грн.

Компенсацию расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения — на 2 млрд грн.

Таким образом, часть средств, предусмотренных на развитие бизнеса и разминирования, будут направлены на стимулирование потребления украинской продукции и поддержку граждан в зимний период.

Народный депутат Ярослав Железняк также написал, что Кабин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и отдать их на кэшбек.

"Ну а пока бизнесу и гражданам повышают налоги…. Так Кабин решил забрать деньги из программы поддержки бизнеса и разминирования и отправить дополнительные 3,8 млрд грн в этом году на… кэшбэк и "1000 от Зеленского", — написал Железняк.

Добавим, 21-22 ноября украинцы получили на счета кэшбэк, накопленный в октябре за покупку украинских товаров. Сумма выплаты составила 119,2 млн. грн., средства получили 1,22 млн. граждан. Оплату картой "Национальный кэшбэк" Сейчас осуществили лишь около 120 тысяч украинцев, зато еще более 500 тысяч пока держат средства на счетах.