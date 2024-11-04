В октябре украинцам насчитали втрое больше кэшбэка, чем в сентябре

Программа "Национальный кэшбэк" показала стремительный рост: в октябре 2024 года украинцы получили 125 млн грн кэшбека — это втрое больше, чем за сентябрь.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Также вдвое возросло количество участников программы: сейчас 3 миллиона граждан зарегистрировали 3,2 млн карт для выплат.

Свириденко подчеркнула, что "Национальный кэшбэк" не только помогает украинцам финансово, но и способствует экономике, поскольку увеличивает объемы налоговых поступлений, направляемых на нужды обороны.

Выплата кэшбека за октябрь состоится в конце ноября, а средства начислят на карту "Национальный кэшбэк", которую можно активировать в "Дії".

Программа насчитывает кэшбек в размере 10% за покупку украинских товаров в магазинах-участниках. Для удобства покупатели могут использовать сканер штрихкодов в приложении "Дія", чтобы определить товары с кэшбэком.

К концу октября к программе присоединились более 1,5 тысячи производителей, а покупатели могут выбирать из 300 тысяч наименований товаров.

Использовать начисленный кэшбек можно для оплаты коммунальных, медицинских, образовательных и других услуг, а также для поддержки Вооруженных Сил Украины или для приобретения военных облигаций.

Напомним, по состоянию на 28 октября 646 378 украинцев в сентябре по программе "Национальный кэшбэк" получили 37,2 млн грн за приобретение украинских товаров.

О том, как получать кэшбэк от государства читайте в материале Delo.ua.