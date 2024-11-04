У жовтні українцям нарахували втричі більше кешбеку, ніж у вересні

Програма "Національний кешбек" показала стрімке зростання: у жовтні 2024 року українці отримали 125 млн грн кешбеку — це втричі більше, ніж за вересень.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також удвічі зросла кількість учасників програми: наразі 3 мільйони громадян зареєстрували 3,2 млн карток для виплат.

Свириденко підкреслила, що "Національний кешбек" не лише допомагає українцям фінансово, але й сприяє економіці, оскільки збільшує обсяги податкових надходжень, що спрямовуються на потреби оборони.

Виплата кешбеку за жовтень відбудеться наприкінці листопада, а кошти нарахують на картку "Національний кешбек", яку можна активувати в "Дії".

Програма нараховує кешбек у розмірі 10% за покупку українських товарів у магазинах-учасниках. Для зручності покупці можуть використовувати сканер штрихкодів у застосунку "Дія", щоб визначити товари з кешбеком. На кінець жовтня до програми долучилися понад 1,5 тисячі виробників, а покупці можуть обирати з-поміж 300 тисяч найменувань товарів.

Використати нарахований кешбек можна на оплату комунальних, медичних, освітніх та інших послуг, а також на підтримку Збройних Сил України або на придбання військових облігацій.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня 646 378 українців у вересні за програмою "Національний кешбек"отримали 37,2 млн грн за придбання українських товарів.

Про те, як отримувати кешбек від держави, читайте в матеріалі Delo.ua.