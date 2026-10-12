Державні оборонні активи об'єднають у єдиний холдинг на базі "Укроборонпрому"

Україна планує перетворити АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) на холдингову компанію та об'єднати на її базі інші державні оборонні активи. Мета реорганізації – підвищити ефективність виробництва та створити єдину систему управління державними підприємствами галузі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Маємо намір перетворити УОП на холдингову компанію, що покращить ефективність виробництва. А також побудувати ефективну систему управління й об'єднати інші державні оборонні активи в єдиний холдинг", – заявив Шмигаль після зустрічі з наглядовою радою компанії та т.в.о. генерального директора Іваном Гаврилюком.

За словами Шмигаля, перед УОП стоять два основні виробничі завдання – забезпечувати Сили оборони озброєнням та одночасно розвивати нові технології, щоб зберігати конкурентоспроможність компанії.

Окремо плануються зміни в управлінні. Компанія має завершити конкурс на посаду нового керівника, сформувати повноцінне правління та оновити організаційну структуру.

Шмигаль також зазначив, що "Українська оборонна промисловість" входить до 50 найбільших оборонних компаній світу.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року підприємства "Української оборонної промисловості" збільшили виробництво зброї на 50% – до 180 млрд грн проти 122 млрд грн роком раніше.