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Государственные оборонные активы объединят в единый холдинг на базе "Укроборонпрома"

Государственные оборонные активы объединятся в единый холдинг
Государственные оборонные активы объединятся в единый холдинг

Украина планирует превратить АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) в холдинговую компанию и объединить на ее базе другие государственные оборонные активы. Цель реорганизации – повысить эффективность производства и создать единую систему управления государственными предприятиями отрасли.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Намерены превратить УОП в холдинговую компанию, что улучшит эффективность производства. А также построить эффективную систему управления и объединить другие государственные оборонные активы в единый холдинг", – заявил Шмигаль после встречи с наблюдательным советом компании и в.и.о. генерального директора Иваном Гаврилюком.

По словам Шмыгаля, перед УОП стоят две основные производственные задачи – обеспечивать силы обороны вооружением и одновременно развивать новые технологии, чтобы сохранять конкурентоспособность компании.

Отдельно планируются изменения в управлении. Компания должна завершить конкурс на должность нового руководителя, сформировать полноценное правление и обновить организационную структуру.

Шмигаль также отметил, что "Украинская оборонная промышленность" входит в 50 крупнейших оборонных компаний мира.

Напомним, по итогам 2025 года предприятия Украинской оборонной промышленности увеличили производство оружия на 50% - до 180 млрд грн против 122 млрд грн годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко

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