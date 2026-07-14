Генеральный директор "Укроборонпрома" подал в отставку после взрывов в Вишневом

Герман Сметанин завершил работу в должности генерального директора акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

По его словам, для него было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины.

"Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Спасибо всем и каждому за это невероятное время и результаты каждого из Вас, желаю еще больше.

Причины своего увольнения он не объяснил, но недавно "Укроборонпром" уволил руководителей двух государственных предприятий после обстрела Вишневого в Киевской области из-за нарушения правил хранения боеприпасов.

6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в том числе по городу Вишневое. Там фиксировали вторичную детонацию, из-за которой более 600 человек были эвакуированы.

В результате взрывов, по официальной информации, погибли девять человек, десятки получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все должностные лица, причастные к этому инциденту, будут привлечены к справедливой ответственности. Он отметил, что чиновники допустили, что склады с оружием фактически находились среди жилой застройки, что строго запрещено законом.

Всего в Вишневом в результате удара было повреждено 280 жилых домов - 253 частных и 27 многоквартирных.

Что известно о Сметанине

Сметанин получил профессию инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также имеет профессию менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

После Университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас мужчине 31 год.

По информации издания "Файне місто", Герман Сметанин находится в близких родстве с народным депутатом от “Слуги народа” из Тернопольщины Игорем Василивым. Последний женат на сестре нового главы "Укроборонпрома" — основательнице благотворительного фонда "Великий Народ UA" Марии Сметанине

В июне 2023 года Кабинет министров Украины утвердил назначение Сметанина председателем государственного концерна "Укроборонпром".

4 сентября 2024 было принято решение о прекращении полномочий Сметанина, назначенного министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Сметанин стал генеральным директором Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" в августе 2025 года после назначения нового правительства Юлии Свириденко.