Новым гендиректором "Укроборонпрома" стал Герман Сметанин: что о нем известно

Кабинет министров Украины утвердил назначение Германа Сметанина новым главой государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Кабмин назначил новым гендиректором "Укроборонпрома" Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов", – отметил он.

Камышин подчеркнул, что перед Сметанином стоит три главные задачи:

1. Нарастить создание боеприпасов и военной техники.

2. Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.

3. Трансформировать "Укроборонпром".

Камышин также пообещал поддерживать непростые, но важные решения и помогать новому гендиректору "на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия".

Заметим, что Сметанин получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. Также получил профессию менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

После университета Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова, на Львовском бронетанковом заводе, был директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет стал директором Харьковского бронетанкового завода, а спустя еще короткое время возглавил завод имени Малышева. Сейчас ему 31 год.

По информации издания "Файне місто", Герман Сметанин находится в близких родственных связях с народным депутатом от "Слуги народа" из Тернопольщины Игорем Василивым. Последний женат на сестре нового главы "Укроборонпрома" — основательнице благотворительного фонда "Великий Народ UA" Марии Сметанине.

Напомним, 27 июня президент Украины подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", который он занимал с 3 декабря 2020 года.