Зеленський звільнив керівника "Укроборонпрому" Гусєва

27 червня президент України підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора Державного концерну “Укроборонпром”, яку він займав з 3 грудня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Замість Гусєва на цю посаду Кабмін затвердив 31-річного Германа Сметаніна, який до цього був керівником харківського Заводу імені Малишева.

У 2014-2016 роках Юрій Гусєв був заступником Міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

За даними "Економічної правди", Гусєва звільнили через незадовільні результати роботи концерну під час повномасштабної війни, зокрема за провал ракетної програми. Видання повідомило, що раніше він обіцяв вже у травні 2023 завершити розробку українських ракет "Сапсан" і що вони року будуть масово нищити військову інфраструктуру у глибині території РФ. Однак цього не сталося.