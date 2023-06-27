Зеленский уволил руководителя "Укроборонпрома" Гусева

27 июня президент Украины подписал указ об увольнении Юрия Гусева с должности генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром", который он занимал с 3 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Вместо Гусева на эту должность Кабмин утвердил 31-летнего Германа Сметанина, до этого являвшегося руководителем харьковского Завода имени Малышева.

В 2014-2016 годах Юрий Гусев был заместителем Министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию.

По данным "Экономической правды", Гусева уволили из-за неудовлетворительных результатов работы концерна во время полномасштабной войны, в том числе за провал ракетной программы. Издание сообщило, что ранее он обещал уже в мае 2023 года завершить разработку украинских ракет "Сапсан" и что они года будут массово уничтожать военную инфраструктуру в глубине территории РФ. Однако этого не произошло.