Новим гендиректором "Укроборонпрому" став Герман Сметанін: що про нього відомо

Кабінет міністрів України затвердив призначення Германа Сметаніна новим головою державного концерну “Укроборонпром”.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", - зазначив він.

Камишін наголосив, що перед Сметаніним стоїть три головні задачі:

1. Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки.

2. Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру.

3. Трансформувати "Укроборонпром".

Камишін також пообіцяв підтримувати непрості, але важливі рішення та допомагати новому гендиректору "на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства".

Зауважимо, Сметанін отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Також отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.

За інформацією видання "Файне місто", Герман Сметанін перебуває у близьких родинних стосунках з народним депутатом від “Слуги народу” з Тернопільщини Ігорем Василівим. Останній одружений з сестрою нового очільника “Укроборонпрому” — засновницею благодійного фонду “Великий Народ UA” Марією Сметаніною

Нагадаємо, 27 червня президент України підписав указ про звільнення Юрія Гусєва з посади генерального директора державного концерну “Укроборонпром”, яку він займав з 3 грудня 2020 року.