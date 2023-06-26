"Укроборонпром" відреагував на інформацію про "завал" у ракетній програмі: є проблеми з реалізацією

Значна частина ракетної програми, розробленої "Укроборонпромом", виконана, але існують деякі невирішені питання щодо її подальшої реалізації. Про це повідомила пресслужба концерну.

Зазначається, що в березні-квітні цього року було проведено службову перевірку щодо встановлення причин невиконання окремих заходів ракетної програми.

25 квітня результати перевірки направили до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України для вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, нещодавно видання Liga.net повідомило, що гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв іде з посади. Журналісти писали, що після звільнення Гусєв може очолити одне з посольств України, наприклад, у Чехії. Однак пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що кандидата на посаду посла в Чехії ще немає.

Вранці 26 червня "Економічна правда" опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що однією з головних причин, чому Гусєв йде з концерну, є провал ракетної програми. Як вказало видання, він обіцяв, що вже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.

"Гусєв у ракетній програмі був не просто наглядачем як голова концерну, а безпосереднім координатором. Там завал. Є ще "дрон на тисячу кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент [України Володимир Зеленський] запитує: "Де ракети? Де дрони?" – сказав співрозмовник журналістів із оточення очільника держави.