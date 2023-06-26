Новим директором "Укроборонпрому" стане керівник харківського заводу імені Малишева, – ЗМІ

Державний концерн "Укроборонпром" очолить Герман Сметанін – нинішній генеральний директор ДП "Завод імені В. О. Малишева". Про це повідомляє "Економічна правда".

За даними видання, що Кабінет міністрів України затвердив Сметаніна на посаді нового керівника "Укроборонпрому" в суботу, 24 червня. Рішення оприлюднять сьогодні, 26 червня, а набере чинності воно 28-го числа.

Після університету Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова, на Львівському бронетанковому заводі, був директором із виробництва на заводі імені Малишева, в 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а ще через короткий час очолив завод імені Малишева. Нині чоловікові 31 рік.

Як пишуть журналісти, президент України Володимир Зеленський поставив Сметаніну три головні задачі:

збільшити кількість виробництва всього озброєння;

почистити галузь від корупції;

довести до кінця реформу оборонної галузі.

Утримання "Укроборонпрому" без урахування виробництва обходиться в 450 млн грн на рік. Від нового очільника концерну очікують скорочення витрат, а відповідно й штату управляючої структури, щонайменше на 20%.

Що стосується чинного гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва, то він, за даними ЗМІ, провалив ракетну програму. Гусєв обіцяв, що вже в травні 2023 року українські ракети "Сапсан" (експортна назва "Грім-2") будуть масово нищити російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.

"Є ще "дрон на 1000 кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: "Де ракети? Де дрони?", – висловився співрозмовник видання з оточення Зеленського.

Також вказується, що Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну із країн Європи, з якими Україна має якраз тісні оборонні контакти, але поки що не отримав ствердної відповіді.

Нагадаємо, про відхід Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" 22 червня повідомило Liga.net. Джерела видання розповіли, що серед основних претендентів на місце Гусєва найчастіше звучать імена заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергія Боєва та гендиректора заводу імені Малишева Германа Сметаніна, але Боєв не хоче обіймати запропоновану посаду.

Також журналісти писали, що після звільнення Гусєв може очолити одне з посольств України, наприклад, у Чехії. Однак пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що кандидата на посаду посла в Чехії ще немає.