На базі "Укроборонпрому" створять 5 галузевих холдингів - гендиректор

“Укроборонпром” планують транспортувати в новий оборонний холдинг, який виглядатиме як невеликий корпоративний центр і галузеві холдинги за напрямками, які керуватимуться відповідно до стандартів НАТО. Про це повідомив гендиректор концерну “Укроборонпрому” Юрій Гусєв в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За словами гендиректора, деякі підприємства не увійдуть до галузевих холдингів (наприклад, спецекспортери) і підпорядковуватимуться корпоративного центру.

"Ми плануємо, що 63 підприємства стануть основою для п'яти галузевих науково-виробничих об'єднань - бронетехніка, авіаремонт, високоточне озброєння і боєприпаси, радарні системи і морські системи. І це все має бути зовсім у новому форматі - відповідно до принципів корпоративного управління OECD, стандартів НАТО", - заявив Юрій Гусєв.

Гендиректор "Укроборонпрому" заявив, що модель трансформації концерну в сучасну оборонну компанію реалізують завдяки окремому закону, який президент Володимир Зеленський підписав у жовтні 2021 року, і відповідно до якого Кабінету Міністрів 21 березня 2023 року ухвалив рішення. Таким чином уряд починає перетворювати "Укроборонпром" на оборонну компанію, де 100% акцій належить державі. Цей документ дозволить впроваджувати стандарти ОЕСР та НАТО, залучати інвестиції, ремонт і створювати нових видів озброєння та військової техніки.

"Це керуюча компанія, яка належить державі. Далі корпоративному центру належать галузеві холдинги, і вони, у свою чергу, мають пакети акцій виробничих підприємств у формі товариств з обмеженою відповідальністю", - пояснив голова “Укроборонпром”.

За словами Гусєва, більш як за рік Укроборонпром трансформував 28 державних підприємств у ТОВ.

Головна мета “Укроборопрому”– залучити інвестиції, технології і інтегрувати український ОПК у глобальний ланцюжок виробництва зброї та військової техніки країн-членів НАТО. В першу чергу, Україну цікавлять США, Великобританія, Франція, Німеччина.

З низкою країн “Укроборонпром” підписав контракти та договори про спільну діяльність, зокрема, з країнами-членами НАТО. Це пов'язано з тим, що на території НАТО безпечно виробляти зброю, а українські заводи знаходяться під постійним прицілом. Зараз Україна працює над тим, щоб заводи знаходились у безпечних місцях та, відповідно, поглиблювали кооперацію з міжнародними компаніями.

Нагадаємо, що у березні 2023 року державний концерн "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним. Виробництво відбувається за кордоном у кооперації з країною НАТО.