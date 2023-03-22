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"Укроборонпром" розпочав відвантаження дефіцитного боєприпасу, виготовленого у кооперації з країною НАТО (ФОТО)
Державний концерн "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним. Виробництво відбувається за кордоном у кооперації з країною НАТО.
Про це повідомила пресслужба ДК.
122-мм снаряд замовило Міноборони України. Цьому передували заводські випробування, на яких "Укроборонпром" підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду.
В ДК розповіли, що такі снаряди використовуються українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку", — зауважили в концерні.
Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.
Крім того, раніше "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.