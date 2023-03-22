"Укроборонпром" розпочав відвантаження дефіцитного боєприпасу, виготовленого у кооперації з країною НАТО (ФОТО)

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним. Виробництво відбувається за кордоном у кооперації з країною НАТО.

Про це повідомила пресслужба ДК.

122-мм снаряд замовило Міноборони України. Цьому передували заводські випробування, на яких "Укроборонпром" підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду.

"Укроборонпром" відвантажив ЗСУ партію 122-мм снаряду. Фото: пресслужба концерну "Укроборонпром" відвантажив ЗСУ партію 122-мм снаряду. Фото: пресслужба концерну

В ДК розповіли, що такі снаряди використовуються українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15200 м).

"Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку", — зауважили в концерні.

Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях.

Крім того, раніше "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.