"Укроборонпром" приступил к отгрузке дефицитного боеприпаса, изготовленного в кооперации со страной НАТО (ФОТО)

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство и уже приступил к отгрузке артиллерийского 122-мм снаряда, который ранее, по словам министра обороны Алексея Резникова, был дефицитным. Производство происходит за границей в кооперации со страной НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба ДК.

122-мм снаряд заказало Минобороны Украины. Этому предшествовали заводские испытания, на которых "Укроборонпром" подтвердил необходимые тактико-технические характеристики снаряда: прочность корпуса при выстреле, стойкость снаряжения, максимальная дальность стрельбы, проверка кучности при стрельбе, полнота разрыва снаряда.

"Укроборонпром" отгрузил ВСУ партию 122-мм снаряда. Фото: пресс-служба концерна

В ДК рассказали, что такие снаряды используются украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 (максимальная дальность поражения – 15400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальная дальность поражения – 15200 м).

"Примечательно, что количество осколков значительно превышает осколочность штатного "советского" образца", - отметили в концерне.

Это уже третий вид боеприпаса после минометной 120-мм мины и танкового 125-мм снаряда, который производится по украинской технологии и с привлечением украинских узкопрофильных специалистов на зарубежных мощностях.

Кроме того, ранее "Укроборонпром" наладил серийное производство 82 мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.