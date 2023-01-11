"Укроборонпром" развернул за границей производство 82-мм осколочных мин (ФОТО)

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82 мм минометных выстрелов на мощностях одной из стран-членов НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Усовершенствованная "Укроборонпромом" мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше штатных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно стандарту, при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий "Укроборонпрома", это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

Напомним, "Укроборонпром" смог наладить производство снарядов калибром 122 и 152-мм, а также мин калибром 120 мм, которые были дефицитными.