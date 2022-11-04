"Укроборонпром" наладил производство дефицитных снарядов двух калибров

Государственный концерн "Укроборонпром" смог наладить производство снарядов калибром 122 и 152-мм, а также мин калибром 120 мм, которые были дефицитными.

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Об этом 4 ноября на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Я надеюсь, что в течение следующих нескольких месяцев увеличится объем производства. Но обязательства (от "Укроборонпрома" — Delo.ua) уже есть, мы испытали их на поле боя", — отметил Резников.

Он добавил, что производство 155-мм снарядов в Украине пока не планируется налаживать. Украинская сторона надеется на поставку партнеров. По словам Резникова, пока союзники предоставляют в достаточном количестве 155-мм снаряды.

Отметим, что большинство соответствующего отечественного вооружения работает именно на снарядах 122 и 152-мм. Западное вооружение нуждается в 155 мм калибре, и хотя союзники постоянно выделяют новые пакеты военной помощи, отечественное тоже активно применяют на фронте.

Ранее "Укроборонпром" сообщил, что работает над созданием новой разработки, намекнув, что речь идет об украинском ответе иранским беспилотникам Shahed-136. Концерн также совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для украинских сил безопасности и обороны.