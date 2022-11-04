"Укроборонпром" налагодив виробництво дефіцитних снарядів двох калібрів

Державний концерн "Укроборонпром" зміг налагодити виробництво снарядів калібром 122 та 152-мм, а також мін калібром 120 мм, які були дефіцитними.

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Про це 4 листопада під час брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Я маю надію, що протягом наступних декількох місяців збільшиться об'єм виробництва. Але зобов'язання (від "Укроборонпрому" — Delo.ua) вже є, ми випробували їх на полі бою", — зазначив Рєзніков.

Він додав, що виробництво 155-мм снарядів в Україні поки що не планують налагоджувати. Українська сторона сподівається на постачання партнерів. За словами Рєзнікова, поки що союзники надають в достатній кількості 155-мм снаряди.

Зазначимо, що переважна більшість відповідного вітчизняного озброєння працює саме на снарядах 122 і 152-мм. Західне озброєння потребує 155 мм калібр, і хоч союзники постійно виділяють нові пакети військової допомоги, вітчизняне теж активно застосовують на фронті.

Раніше "Укроборонпром" повідомив, що працює над створенням нової розробки, натякнувши, що мова йде про українську відповідь іранським безпілотникам Shahed-136. Концерн також спільно з Генеральним штабом Збройних сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для українських сил безпеки та оборони.