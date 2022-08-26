"Укроборонпром" розробив програму розвитку безпілотної складової у ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з Генеральним штабом Збройних сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для українських сил безпеки та оборони. Як вказано у повідомленні сторін, це зроблено на виконання доручення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Зазначається, що фахівці, залучені до цього проєкту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. Під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів.

Також програма передбачає плідне партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого та безпечного виробництва безпілотників на їхніх потужностях. Однак іншої інформації у повідомленні не наводиться.

Вказано лише, що автори програми вже презентували її головкому ЗСУ та розраховують на якнайшвидшу її реалізацію, що своєю чергою дасть змогу прискорити перемогу України у війні з Росією.

"Ця робота покликана допомогти, в тому числі, приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо сил безпеки та оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про оперативність і безпеку виробництва", – зазначив менеджер проєктів "Укроборонпрому" Олег Болдирєв.

Зазначимо також, що Міністерство оборони Литви за підсумками чергової кампанії зі збору пожертв у цій країні закупить у Польщі 37 дронів-камікадзе, які будуть передані Україні.

В свою чергу, у сусідній Латвії днями вдалося зібрати кошти на купівлю чергового безпілотника Bayraktar для ЗСУ. При цьому раніше ж компанія-виробник цих дронів вже неодноразово відмовлялася від отримання коштів за БПЛА на потреби української армії.