Федоров показав, як виглядає "Армія дронів" (ВІДЕО)

Українська "Армія дронів" станом на 22 серпня загалом отримала 472 безпілотники. Частина з них вже виконує бойові завдання на фронті. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Оскільки дрони приїжджають до нас партіями, складно показати, який вигляд вони мають усі разом. Але ми спробували продемонструвати вам цей потужний рій БПЛА, закуплених за ваші донати", — написав Федоров в Facebook, опублікувавши відео з дронами.

Нагадаємо, в липні Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 запустили проект "Армія дронів". Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна з будь-якого куточка світу та внести свій внесок у два кліки через платформу UNITED24 або задонатити свій дрон.

Українська школа Dronarium вже розпочала процес навчання перших 150 операторів "Армії дронів".

Незабаром в рамках проєкту на фронті з'являться супердрони, які оснащені технологією штучного інтелекту.