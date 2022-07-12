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В Україні стартувало навчання операторів "Армії дронів"
Українська школа Dronarium розпочала процес навчання перших 150 операторів "Армії дронів". Про це 12 липня у Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У рамках проекту проходять справжні навчання, під час яких оператори відпрацьовують ситуації, які можуть виникнути на фронті насправді. Військових навчають проводити справжні польотні завдання, навичкам маскування, розробці тактики, управлінню дронами тощо.
"Дякую, що підтримуєте проєкт, донатите, відправляєте власні дрони. Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт. Відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24", - сказав Федоров, звертаючись до українців та всіх, хто бере участь у створенні "Армії дронів".
Зазначається, що на етапі підготовки проекту Мінцифри провело спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоб зрозуміти запити та потреби на передовій. Тоді сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту завширшки близько 2470 км закрити дронами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна з будь-якого куточка світу та внести свій внесок у два кліки через платформу UNITED24 або задонатити свій дрон.
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації запустило освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-свитчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.