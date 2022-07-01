В Україні стартував проект "Армія дронів" для потреб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 запускають проект "Армія дронів".

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що на етапі підготовки проекту Мінцифри провела спільну роботу з Генштабом та захисниками, щоб зрозуміти запити та потреби на передовій.

"За результатами зустрічей разом ми сформували системне бачення, щоб всю лінію фронту завширшки близько 2470 км закрити дронами. Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і надалі зберегти якнайбільше життів військових. У цьому їм допоможе технологічна "Армія дронів", – зазначив Федоров.

З військовими та партнерами тестували різні дрони, зібрали фідбек та сформували системний підхід до забезпечення розвідників усім необхідним.

На першому етапі планують закупити 200 безпілотників, які можуть літати до 24 години на відстань 160 км і залишатися майже непомітними для ворога. Отже, їх ще складніше збити.

Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна з будь-якого куточка світу та внести свій внесок у два кліки через платформу UNITED24 або задонатити свій дрон.

"Комплексна програма з UNITED24 дозволить нам не лише закуповувати дрони, а й ремонтувати їх, оперативно замінювати, а також проводити навчання пілотів", - наголосив міністр.

До ініціативи першим приєдналися Олег Гороховський та Монобанк. Разом зі своїми клієнтами лише за кілька днів вони зібрали понад 64 млн. гривень. А це вже два безпілотні авіаційні комплекси Warmate!

"Щодня українці доводять: для нас немає нічого неможливого. Разом підтримаємо і посилимо нашу армію", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило освітню програму IT Generation. На першому етапі планують за рахунок партнерів навчити безкоштовно 1000 студентів-світчерів, людей, які раніше не працювали в IT і не мали освіти в цій галузі.