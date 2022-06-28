У Польщі відкрили збір грошей на Bayraktar для ЗСУ

У Польщі слідом за Литвою вирішили провести збір коштів на ударний безпілотник "Байрактар" для Збройних Сил України.

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Про це повідомив польський журналіст Славомир Сераковський, котрий запустив збір.

Він розповів, що надихнувся литовцями, котрі за короткий час (за 3,5 дні) пожертвували 5 мільйонів євро на придбання турецького ударного безпілотника для України.

“Литовці миттєво зібрали кошти та компанія, що виробляє Bayraktars, вирішила подарувати одну Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга”, — зазначив він.

Сераковський закликав поляків не спостерігати пасивно за тим, як росіяни вбивають українських дітей та руйнують мирні міста.

"Давайте візьмемо участь у цій битві. Давайте скинемося на найефективнішу зброю!" – йдеться у описі збору.

Журналіст хоче зібрати 4,5 мільйони злотих. Збір коштів триватиме 30 днів.

На сьогодні вже зібрано 27 237 злотих.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar Makina безкоштовно передасть Литві ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.