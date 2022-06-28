Рєзніков: незабаром заводи з виробництва Bayraktar зосередяться на потребах ЗСУ

З початку повномасштабної війни Міноборони поставило на озброєння ЗСУ до 50 Bayraktar. А у найближчій перспективі майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб українських військових.

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Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Facebook, уточнивши, що йдеться про замовлення ще десятків безпілотників.

"Плани України щодо придбання байракторів також масштабні. Ми вже отримали новий запит від командування Збройних сил України", - зазначив глава Міноброни.

Він також нагадав, що в Україні з'явиться завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar. Незважаючи на війну, триває комунікація між оборонними відомствами України та Туреччини щодо реалізації проекту з будівництва заводу.

"Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію та підтримку міністра оборони Туреччини Генерала Хулусі Акара", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, напередодні українці за три доби зібрали 600 мільйонів гривень на покупку чотирьох Bayraktar для Збройних сил України.

Однак Baykar заявила, що безкоштовно віддасть Україні три Байрактори, на які українці перераховували гроші до фонду Сергія Притули. До цього в Baykar повідомили, що безплатно передадуть Литві ударний безпілотник, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.