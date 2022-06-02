У Литві зібрали гроші на безпілотник Bayraktar для України, але виробник віддасть його безкоштовно

Турецька компанія Baykar Makina безкоштовно передасть Литві ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, кошти на купівлю якого для подальшої передачі Україні зібрали литовські громадяни з ініціативи телеведучого Андрюса Тапінаса.

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"Народ Литви з честю зібрав кошти на купівлю Bayraktar TB2 для України. Дізнавшись про це, Baykar безоплатно подарує Литві Bayraktar TB2 та попросить ці кошти передати Україні на гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

Цю інформацію також підтвердив у своєму мікроблозі міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який висловив захоплення таким рішенням виробника дронів.

"Це неймовірно, але Туреччина щойно погодилася віддати "Байрактар", на який Литва зібрала гроші, безкоштовно. Це приголомшливо! На зібрані гроші ми купимо необхідні боєприпаси для "Байрактару", а решта грошей також піде на підтримку України. Дякую, Туреччино!", – написав він у Твіттер.

Увечері 1 червня литовський міністр повідомляв, що підписав угоду між Мінобороною його країни з Турецьким оборонним агентством, яка "відкрила шлях до купівлі "Байрактару", на який литовці зібрали майже 6 мільйонів євро за три дні".

Нагадаємо, що Україна раніше і сама закуповувала ці турецькі безпілотники: про постачання першого з них Міноборони відзвітувало у липні 2021 року, показавши навіть відео випробувань цього бойового дрону.

При цьому минулого року також повідомлялося, що Baykar розробляє інвестпроект з будівництва в Україні науково-дослідного центру передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничого центру зі збирання БПЛА. А у вересні український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні збудують завод з виробництва Bayraktar.

На початку лютого 2022 року, незадовго до російського вторгнення в Україну, вона підписала з Туреччиною рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузі, що передбачає розширення виробництва TB2 в Україні.

Однак зазначимо, що скільки таких безпілотників Україна мала на початок війни РФ проти неї і скільки з них втратила в ході бойових дій, наразі залишається невідомим.