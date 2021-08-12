Турецкая компания планирует построить в Украине научный центр и завод по сборке дронов

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра передовых технологий в аэрокосмической инженерии и производственного центра по сборке БПЛА.

Об этом сегодня, 12 августа, в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, передает "Интерфакс-Украина".

"Baykar намерена инвестировать в Украину и в настоящее время разрабатывает соответствующий инвестиционный проект", — сообщила Озден.

По ее словам, проект предусматривает 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

В то же время, по мнению Озден, необходима дискуссия о существующих в Украине стимулах поддержки инвесторов, в частности, предусмотренных законами о поддержке проектов со значительными инвестициями (закон "об инвестнянях") и об индустриальных парках.

"Инвесторы хотят прийти в Украину, и есть законы — о поддержке проектов со значительными инвестициями, об индустриальных парках. Но они еще не работают, мы ожидаем механизмы их реализации, и если эти проекты сравнивать, то мы видим, что закон об индустриальных парках предоставляет намного больше преимуществ, чем закон об инвестпроектах", — рассказала замгендиректора Baykar.

Она напомнила, что закон об инвестнянях предоставляет до 30% помощи со стороны государства, но подчеркнула, что иностранный инвестор при выборе страны для инвестирования сравнивает несколько стран и возможностей и выбирает наиболее приемлемые для него стимулы.

Озден отметила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, а в рамках ИП также предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных, тогда как в Украине это сложно сделать.

"Индустриальным паркам в Турции также предоставляются стимулы по НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua), нет налога на прибыль, нет НДС на импорт, нет НДС на товары, социальные отчисления покрываются государством", — подчеркнула спикер.

Озден также добавила, что Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).

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Кроме того, турецкая компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", — резюмировала Озден.

Компания Baykar создана более 30 лет назад и за это время прошла путь от производителя деталей для автомобилей до ведущего всемирно известного производителя БПЛА с количеством работников 1,6 тысячи человек.

В 2000 году был создан научно-исследовательский центр, и за 20 лет компания экспортировала продукцию в восемь стран мира.

Ранее вице-премьер-министр Олег Уруский заявлял о большой заинтересованности Турции в производстве в Украине военных беспилотных летательных аппаратов, но для этого она хочет предоставления налоговых преференций.

Напомним, в ходе визита в Турцию президент Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Украины в совместном с этой страной производстве дронов для армии.

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