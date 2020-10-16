Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве дронов для армии

Президент Владимир Зеленский отмечает заинтересованность Украины в создании совместного с Турцией производства военных беспилотников. Об этом он заявил в интервью турецкому информагентству Demirören.

"Турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны... Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве... Турция демонстрирует серьезные успехи в этом направлении, и мы покупаем эту продукцию. Украина в свою очередь производит двигатели для беспилотников. Поэтому запуск совместного предприятия — естественный шаг", — сказал он.

По словам главы государства, военно-техническое сотрудничество с Турцией — одна их приоритетных сфер в отношении двух стран, и украинская сторона с большим интересом наблюдает за развитием турецкого ВПК, признавая, что у Турции "есть чему поучиться".

"Украинская оборонная промышленность по праву славится своими традициями и надежностью. Мы хорошо знаем, что такое современная война. Поэтому, имея такую ​​базу, абсолютно логично для нас — Украины и Турции — объединять усилия", — считает президент.

Зеленский также отметил, что украинской стороне "приятен интерес Турции к авиазаводу "Антонов".

"Так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень много сделать вместе. Более того, скажу, что это далеко не все сферы, в которых мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой Республикой в ​​контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет"... Потенциал для сотрудничества огромный", — заключил он.

Напомним, также Зеленский заявил, что ожидает подписания соглашения о свободной торговли с Турцией в кратчайшие сроки.