Экономика 40 минут назад

Зеленский о зоне свободной торговли с Турцией: мы уже на финишной прямой

Украинский президент в восторге от работы турецких компаний в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Турцией в ближайшие сроки. Об этом, как сообщает его пресс-служба, глава государства заявил в интервью турецкому информагентству Demirören.

"Мы уже находимся на финишной прямой. Надеюсь, что соглашение будет подписано в кратчайшие сроки. Всего за три года Турция вместе с друзьями будет праздновать столетие создания республики. Нам хотелось бы подойти к этому празднику, имея гораздо больший багаж экономических контактов. Скорейшее подписание соглашения о свободной торговле существенно поможет нам в достижении этой цели", — сказал Зеленский.

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В то же время глава государства отметил сложность переговоров между Украиной и Турцией по этому вопросу, чем и объясняется их длительность.

"Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другие. Наш общий экономический потенциал огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", — сказал он, подчеркнув, что "для хороших друзей не существует недостижимых результатов".

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При этом Зеленский очень положительно оценил работу турецких компаний в Украине, в частности в строительстве транспортной инфраструктуры.

"Оценка турецкого бизнеса может состоять из одного слова: прекрасно! Компании из вашей страны занимаются строительством дорог и другой инфраструктуры, обеспечивают качественную мобильную связь. Говорить о представителях мелкого и среднего бизнеса можно очень долго — достаточно взглянуть на количество турецких заведений в крупных городах Украины", — отметил он.

В то же время, по словам президента, это стоит рассматривать лишь как начальный этап украино-турецкого сотрудничества.

"Расширение совместной работы над проектами в области инфраструктуры, в банковской сфере, в судостроении — это первейшая задача. Но этим не исчерпываются наши возможности. Мы ожидаем широкого участия турецкого бизнеса в процессе приватизации в Украине. Политика нашего государства строится на идее максимального содействия инвесторам", — заверил глава государства.

Напомним, Украина намерена взять займы на ремонт дорог, в частности, и у Турции.

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