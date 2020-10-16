Политика и экономика 50 минут назад

Украина намерена взять займы у Польши, Венгрии и Турции на ремонт дорог

Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Власти Украины сейчас ведут переговоры о привлечении дополнительного финансирования под инфраструктурные проекты с международными финансовыми организациями и соседними государствами.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, сообщает пресс-служба Минфина.

Кратко и по делу в Telegram

"Польша, Венгрия — по проектам развития дорожной инфраструктуры в приграничных областях. Также Турция заинтересована в предоставлении кредитов на дорожные проекты, в частности на юге Украины", — отметил замминистра.

"Например, модернизация дороги М-14 по маршруту Одесса — Николаев — Херсон до категории 1б с двумя полосами движения в каждом направлении", — уточнил Кава.

Известно, что государственный инвестиционный проект "Развитие международной автомобильной дороги М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон" предусматривает создание автомобильной дороги первой категории, протяженностью почти 300 км с использованием цементобетона.

Ранее стало известно, что на 7-километровом участке Южного обхода города Днепра начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.

Читайте также:
На ремонт дорог Луганской области выдадут $65 млн

Как сообщалось ранее, девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц.

Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Турция возобновляет поиск нефти и газа в Средиземном море
Турция возобновляет поиск нефти и газа в Средиземном море
Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис
Как финкомпании небанковского сектора переживают коронакризис
Минцифры запустила электронный проект с Польшей
Минцифры запустила электронный проект с Польшей
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ аннулировал лицензии 8 страховых компаний Украины

  3. Украина входит в самый тяжелый период пандемии коронавируса — врач-инфекционист

  4. Вице-премьер представил нового руководителя "Укроборонпрома"

  5. Марихуана, 300 нардепов и Будапештский меморандум: стали известны все "вопросы Зеленского"

Ивент
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
Федорив, Чичваркин, эксперты из Tesla и Pornhub расскажут о том, как выживать в кризис
30 октября лидеры индустрии со всего мира соберутся на бесплатной онлайн-конференции PM GO 6.0 Join the Fight
Загрузка...