Вокруг города Днепр начали строить еще одну магистраль (ФОТО)

На 7-километровом участке Южного обхода города Днепра начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба Кабмина.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации правительства, техника и материалы сосредотачиваются на отрезке от границы Днепра до проезжей части железобетонного путепровода через улицу Мильмана.

"В области строят и капитально ремонтируют трассы национального значения и местные дороги. Такое обновление автомобильных артерий — по программе Президента Украины "Большая стройка". Стартовали и работы по обустройству Южного обхода города Днепр. Все — за государственный счет. Новая дорога соединит Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом. Будет и развязка на новый аэропорт, строительство которого уже началось", — рассказал Бондаренко.

Как отмечают в Кабмине, строительство Южного обхода Днепра разделено на 12 отдельных участков, что включает и обустройство дорожного полотна, и лотков водоотвода и транспортных развязок и развилок.

Почти половину работ выполнили в прошлые годы. В частности, возвели мост на пересечении с автодорогой Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье — Мариуполь.

В настоящее время подрядчики готовят к устройству земляное полотно — на отрезке от границы Днепра до проезжей части железобетонного путепровода через ул. Мильмана. Там построят новую асфальтированную дорогу. Сейчас расчищают территорию вокруг и уплотняют почву. Общая протяженность Южного обхода города Днепр — семь километров.

Как сообщалось ранее, девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц.

Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.