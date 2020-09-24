На ремонт дорог Луганской области выдадут $65 млн

Международный банк реконструкции и развития направит на дорожные проекты в Луганской области $65 млн по проекту "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (ЗВ), общим объемом $100 млн.

По информации пресс-службы "Укравтодора", за эти деньги планируют восстановить еще 183 км дорог в регионе в дополнение к 500 км государственных дорог, роботы на которых ведутся в этом году.

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В частности, за кредитные средства планируют отремонтировать дороги Н-26 Чугуев — Меловое, Р-66 КПП "Демино-Александровка" — Сватово — Лисичанск — Луганск, Т-13-02 КПП "Танюшевка" — Старобельск — Бахмут. Все эти три дороги ведут к пунктам пропуска на границе с Россией.

В ведомстве ожидают, что соглашение о займе будет подписано до конца 2020 года.

Также для реализации проектов планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка.

После проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.

Как сообщалось ранее, девять из 10 украинцев поддерживают восстановление дорожной и социальной инфраструктуры в стране, которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским.

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 77,6% граждан заявили о поддержке того, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры дорог, а также в ремонт и строительство школ, детских садов, больниц.

Еще 12,2% ответили, что "скорее поддерживают" такие действия власти. Всего за программу "Большая стройка" высказались 89,8% опрошенных.