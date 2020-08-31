Amazon официально стал авиаперевозчиком в США: сможет доставлять товары дронами

Федеральное авиационное управление США официально предоставило американской компании Amazon статус авиаперевозчика.

Это позволит ей легально доставлять товары, заказанные онлайн, с помощью беспилотников, но когда именно это произойдет — пока сказать трудно, сообщает Bloomberg.

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Указано, что информацию о разрешении подтвердили в компании и Федеральном авиационном управлении.

Как отмечается, это событие является важным для американского рынка, поскольку подобные разрешения на коммерческое управление беспилотниками в тестовом режиме пока имеют только 2 компании — Wing, которая принадлежит Google, и United Parcel Service. Обе компании занимаются доставкой лекарств, а Wing — еще и подарков и сладостей.

Дело в том, что в США пока не существует правового регулирования дронов, поэтому их позволяют использовать ограниченному кругу лиц — прежде всего, военным. А для гражданского применения беспилотников пока нужна лицензия авиаперевозчика.

Известно, что Amazon — один из крупнейших онлайн-площадок продаж в мире — имеет гораздо большие амбиции в сфере поставок дронами, о чем компания говорила годами. Она пока отказалась раскрыть время и место первых испытаний беспилотников-курьеров. Впрочем, как отмечает Bloomberg, Amazon имеет несколько тестовых площадок на северо-западе США.

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В то же время Федеральное авиационное управление США пока позволяет доставку товаров дронами только в тестовом режиме. Поэтому беспилотниками управляют операторы, а за их полетами, как правило, наблюдают специальные работники с земли.

В целом же рисков остается много: потеря контроля над дроном, что пролетает над толпой людей, может привести к несчастному случаю, и само устройство могут сломать и использовать в террористических целях.

Американский регулятор обещает разработать рамочные правила для управления коммерческими беспилотниками до конца 2020 года. Но даже это еще не все: компании-владельцы дронов должны определить маршруты доставки и научиться программировать своих дронов так, чтобы они ими следовали.

Напомним, компания Amazon еще несколько лет назад представила собственную разработку — беспилотник MK27. По замыслу, MK27 сможет доставлять товары весом до 2,3 кг на расстояние до 12 км в течение 30 минут.

Ранее сообщалось, что в 2020 году компания Uber планирует в качестве эксперимента запустить в Сан-Диего службу доставки еды с помощью дронов.