Правительство создало комиссию для продажи пакетов акций двух государственных банков

Кабинет Министров создал комиссию, которая будет заниматься созданием надлежащих условий для продажи государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, к работе комиссии могут приобщаться представители международных финансовых организаций и институтов Европейского Союза.

Так, комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.

Минфин уже выбрал советников для обоих банков.

Напомним, что в августе Корецкий сообщил, что правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продаж государственного Сэнс Банка после спецоперации НАБУ "Форест Гамп". Деньги от продажи обещали направить на нужды сил обороны Украины.

Еще в октябре 2025 года правительство приняло решение о начале подготовки к продаже пакетов акций государства в АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк".

Продажа будет проходить в три этапа: