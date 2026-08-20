Государственный Сенс Банк будет продан: средства пойдут на ВСУ — Корецкий

Министерство финансов имеет четкую задачу активизировать процесс продаж АО "Сенс Банк" (Sense Bank). Средства от продажи банка пойдут на финансирование нужд сил обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность этого процесса.

Глава правительства отметил, что параллельно Минфин совместно с Нацбанком должны решить все накопившиеся проблемы в этом финучреждении и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

Напомним, в октябре 2025 года правительство приняло решение о начале подготовки к продаже пакетов акций государства в АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк".

Отстранение главы наблюдательного совета Сенс Банка

19 августа правительство после дела НАБУ и САП приняло решение отстранить председателя наблюдательного совета АО "Сенс Банк" Николай Гладышенко от исполнения полномочий сроком на шесть месяцев и инициировал отстранение председателя правления Алексея Ступака.

После этого Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям о независимости.

Нацбанк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета.

Что известно о деле?

Национальное антикоррупционное бюро объявило о проведении новой спецоперации - "Форест Гамп" - для разоблачения "высокоуровневой коррупции".

По данным следствия, фигуранты взяли под контроль государственный "Сенс Банк", чтобы использовать его в частных интересах. В частности - для уплаты залога за фигуранта "операции Мидаса" (она же "дело Тимура Миндича") деньгами "преступного происхождения".

Правоохранители не называют имя человека, для которого собирали залог. Впрочем, озвученные детали указывают на бывшего министра энергетика и юстиции Германа Галущенко .

В феврале ВАКС взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога.

Герман Галущенко является фигурантом масштабной операции "Мидас" (она же "дело Миндича") по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам министр был привлечен к отмыванию средств.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы входили заместитель руководителя Офиса президента, экснародный депутат, председатель правления государственного банка и председатель наблюдательного совета государственного банка:

заместитель председателя Офиса президента Украины (вероятно, речь идет о Ирине Мудрой );

); председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного "Сенс Банка" (вероятно, речь идет о Алексее Ступаке и Николая Гладишенко);

В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.