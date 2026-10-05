Kernel может оставить акционеров без дивидендов из-за атак РФ

Совет директоров Kernel рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2026 финансовый год, хотя чистая прибыль агрохолдинга выросла на 35% — до $322 млн. Компания планирует сохранить средства для ремонта поврежденных российскими атаками объектов, более дорогой экспортной логистики и новых инвестиций.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Учредитель и председатель совета директоров Kernel Андрей Веревский отметил, что российские атаки на портовую инфраструктуру и коммерческие суда после июля резко ухудшили условия экспорта. Количество судов в глубоководные порты сократилось примерно в десять раз.

Альтернативные маршруты через Дунай и железной дорогой не могут полностью заменить морской экспорт из-за ограниченной пропускной способности и значительно более высокой стоимости перевозок.

"У нас нет иллюзий относительно альтернативной логистики: другие маршруты не способны заменить глубоководные порты по масштабам и затратам. Поэтому наша задача сейчас – сохранить ликвидность и продолжить стратегическую диверсификацию бизнеса", – заявил Веревский.

Финансовая нагрузка на компанию также выросла из-за инвестиций в возобновляемую энергетику и приобретения Enselco Holding Limited с примерно 190 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

За год чистый долг Kernel увеличился со $143 млн до $736 млн, а запас денежных средств сократился на 42% – до $357 млн. В то же время EBITDA выросло на 20% – до $558 млн, а соотношение чистого долга к EBITDA повысилось с 0,9 до 1,3.

Несмотря на логистические риски, в 2026 финансовом году агрохолдинг увеличил экспорт зерна на 15% – до 6,3 млн тонн. Это составило около 15% от общего экспорта зерна из Украины. Перевалка через терминалы достигла рекордных 9,6 млн. тонн.

В то же время переработка масличных культур сократилась на 8% – до 3,2 млн тонн из-за самого низкого за десятилетия урожая подсолнечника. Продажи пищевого масла при этом выросли на 3% – до 1,45 млн. тонн благодаря использованию накопленных запасов.

В Kernel ожидается, что проблемы с экспортной логистикой будут оставаться одним из главных ограничений для украинского агросектора и в 2027 финансовом году. От продолжительности перебоев будут зависеть объемы экспорта, загрузки портовых активов, расходы по логистике и потребность компании в оборотном капитале.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле российская атака приостановила экспортный терминал Kernel в Черноморске. Тогда было уничтожено 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла.