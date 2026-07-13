Из-за атаки России остановлен экспортный терминал Kernel в Черноморске: пострадало 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. тонн подсолнечного масла

В ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля 2026 года был массирован атакован порт Черноморска в Одесской области, в результате чего портовые активы агрохолдинга Kernel также получили тяжелые удары. Атаки привели к значительным разрушениям и вынужденной приостановке работы терминалов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждено оборудование погрузки и выгрузки, инфраструктуру терминалов, а также линии электроподключения.

Фото: Kernel

Разрушены и повреждены силосы для зерна и емкости для подсолнечного масла, что привело к блокированию, а также просыпания и потери качества около 45 тыс. тонн пшеницы и 9 тыс. подсолнечного масла.

Фото: Kernel

Сообщается, благодаря подходам безопасности компании пострадавших среди сотрудников нет.

В Kernel отметили, что на данный момент продолжается полная техническая оценка убытков, объема утраченного зерна и необходимых капитальных затрат. Сроки возобновления работы портовых мощностей будут зависеть от завершения работ по ликвидации последствий и выводов инженерного аудита.

Фото: Kernel

Kernel отмечает, что целенаправленные удары по портовой инфраструктуре представляют собой прямую угрозу не только глобальной продовольственной безопасности, но и безопасности международного судоходства. В частности, под ударом оказываются суда под флагом Китая и других стран, на момент атак находящихся в порту под загрузкой.

Ранее в результате российского удара по Одесской области пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

По итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.