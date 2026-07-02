Крупнейший украинский агрохолдинг подал в суд на государственный банк: потребовал вернуть $39 млн

Агрохолдинг Андрея Веревского Kernel подал иск в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать государственный Sense Bank вернуть $39 млн, которые компания предоставила банку в рамках соглашения РЕПО в 2021 году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Kernel.

Детали дела

Весной 2021 года руководство банка, до декабря 2022 года называвшегося Альфа-Банк Украина, предложило Kernel предоставить ему финансирование на срочной основе, под проценты.

Соглашение было технически оформлено как покупка Kernel долговых ценных бумаг (LPN) у связанной с банком компании Greatford — такая конструкция называется договором РЕПО и по экономической сути является кредитной операцией, в которой ценные бумаги выступают обеспечением.

Все переговоры по сделке вели сотрудники банка. Из-за кипрской компании Etrecom, входящей в группу Kernel, компания перечислила банку около 30,9 млн долларов США.

Предполагалось, что через год Greatford выкупит ценные бумаги обратно, а Kernel получит свои средства с купонным доходом — доходность по сделке должна составить 5,75% годовых.

Деньги не вернули

Банк должен вернуть финансирование в мае-июне 2022 года, однако по инициативе банка срок был продлен до конца сентября 2022 года. К согласованной дате банк средства не вернул.

При этом Kernel со своей стороны полностью выполнил все обязательства: вовремя компания погасила перед банком все свои кредитные обязательства.

Почему Kernel подал иск против Sense Bank

В Kernel подчеркивают, что поскольку банк инициировал соглашение, определял его условия и вел все переговоры, а Greatford выполняла чисто техническую роль, компания считает банк полноценной стороной обязательства по возврату финансирования.

Поэтому компания Etrecom обратилась в Хозяйственный суд города Киева с требованием обязать Sense Bank и Greatford солидарно вернуть предоставленное финансирование с учетом процентов.

Речь идет о требовании вернуть собственные средства, которые были переданы банку взаймы по структуре, разработанной и предложенной самим банком.

Заметим, в 2023 году государство стало владельцем 100% акций Sense Bank.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

По итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.