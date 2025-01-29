Компания Веревского сможет выкупить 100% акций Kernel

28 января компания Namsen Limited Андрея Веревского официально стала основным акционером агрохолдинга Kernel, и теперь может потребовать от миноритариев продать ей акции.

Об этом говорится в сообщении Kernel.

Отмечается, что Namsen Limited теперь принадлежит 95,06% акций агрохолдинга Kernel Holding SA.

Сообщается, что согласно положениям закона о выкупе и продаже, Namsen Limited, как основной акционер, может от владельцев 4,04% акций (миноритарных акционеров) потребовать продать ей свои акции (обязательный выкуп — squeeze-out).

Также миноритарные акционеры могут потребовать от основного акционера приобрести их акции (обязательная продажа – sell-out).

Согласно сообщению, выкуп и продажа должны производиться по справедливой цене, определенной по объективным и соответствующим методам оценки активов.

Если Namsen Limited примет решение воспользоваться правом обязательного выкупа, компания сначала должна уведомить об этом Комиссию по надзору за фондовым рынком Люксембурга (CSSF).

"Кернел" уходит с биржи, несмотря на споры с акционерами

5 мая 2023 года агрохолдинг Kernel подал заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи в Управление финансового надзора Польши. К этому времени группа компаний планировала завершить этот процесс в течение одного месяца и еще через месяц вывести свои акции с биржевого рынка.

Компания Namsen Limited Андрея Веревского, являющаяся крупнейшим акционером агрохолдинга Kernel Holding SA, 10 марта заявила о намерении осуществить делистинг в ВФБ и выкупить все 61,95% акций миноритарных акционеров, тем самым получив полный контроль над холдингом. Заявленная цена выкупа акции составила 18,5 злотых.

Миноритариям не понравилось решение Веревского покинуть ВФБ без переговоров с акционерами. В апреле 15 польских инвесторов с суммарным пакетом в 21,72% акций "Кернелла" заключили акционерное соглашение с целью защиты своих интересов. 2 мая акционеры разорвали это соглашение.

В мае 2023 года Namsen Limited выкупила около 36% акций холдинга, благодаря чему Веревский увеличил свою долю до 74,05% и вернул контроль над группой компаний. Позже была проведена эмиссия 216 млн новых акций по 1 злотому, которую в основном выкупил Namsen Limited, увеличив свою долю до более чем 91%.

Окружной суд Люксембурга в ноябре 2024 года принял постановление, согласно которому требования миноритарных акционеров агрохолдинга Kernel по приостановлению решений общего собрания 11 декабря 2023 года признаны неприемлемыми и, как следствие, отклонены.

Namsen LTD отказывается от публичного статуса в пользу частного бизнеса, поскольку необходимость публиковать периодические финансовые отчеты позволяет конкурентам холдинга анализировать и копировать управленческие решения холдинга. Кроме того, публичный статус компании требует дополнительных расходов на администрирование общедоступной информации, оплаты услуг по коммуникации, юридического сопровождения и аудиторских услуг, чего лишены частные юрлица.

Про Kernel

До войны "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

За 2023 год финансовый год "Кернел" получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,455 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $544 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,595 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen Ltd. является украинский бизнесмен Андрей Веревский.