Сенс банк перешел в собственность государства

22 июля Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, согласно которому государство становится собственником 100% акций акционерного общества Сенс банк. Это значит, что банк переходит под управление страны.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ отметили, что данный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков Банка и поможет избежать потенциальных угроз финансовой стабильности в Украине.

20 июля 2023 года в НБУ решил вывести с рынка Сенс Банк и обратился в Кабинет министров с предложением об участии государства в этой процедуре. Как говорится в сообщении регулятора, такое решение приняло его правление, руководствуясь нормами законов о НБУ, банках и банковской деятельности и системе гарантирования вкладов.

Владельцами прямого участия в Сенс Банке являются АВН Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключевыми бенефициарами – гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, и гражданин России Андрей Косогов.

Из-за связей Фридмана и Авена с РФ к ним были применены санкции в Европейском союзе. Это привело к репутационным рискам для банка, что в конце концов привело к выводу с рынка.

При этом в Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщили, что после начала национализации Сенс Банк продолжит свою работу в обычном режиме, без дополнительных ограничений.

21 июля правительство поддержало предложение НБУ об участии государства в выводе Сэнс Банка с рынка, учитывая, что оно входит в перечень системно важных банков.

Согласно постановлению правительства, Сенс Банк купят за 1 гривну, после чего государство станет собственником финучреждения. Органом управления будет являться Минфин.