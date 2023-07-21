Сенс Банк продадут государству за 1 гривну — решение правительства

Правительство поддержало предложение НБУ об участии государства в выводе Сенс Банка с рынка, учитывая, что он входит в перечень системно важных банков.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, опубликовав копию проекта документа.

Постановление правительства о национализации Сенс Банка. Фото: Ярослав Железняк

Согласно постановлению правительства, Сенс Банк купят за 1 гривну, после чего государство станет собственником финучреждения. Органом управления будет Минфин.

Между тем, как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, в АО "Сенс Банк" начала работу временная администрация . В то же время, сервисы для физических лиц работают в обычном режиме.

"Команда Фонда уже работает в Банке и осуществляет все мероприятия в пределах полномочий, определенных законодательством", - говорится в заявлении ФГВФЛ.

В Фонде заверили клиентов, что обеспечивают стабильную операционную деятельность банка: сервисы для физлиц работают в обычном режиме. Осуществление платежей и получение денежных средств в банкоматах происходит стабильно.

Действуют лимиты на снятие наличных, установленные НБУ и самим банком раньше. То есть ФГВФЛ не вводил дополнительных ограничений . Платежи юридических лиц принимаются также без ограничений.

Напомним, 20 июля НБУ решил вывести с рынка Сенс Банк. Такое решение приняло его правление, руководствуясь нормами законов о НБУ, банках и банковской деятельности и системе гарантирования вкладов.

Владельцами прямого участия в Сенс Банке являются АВН Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург), а ключевыми бенефициарами - гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен, и гражданин России Андрей Косогов.

Из-за связей Фридмана и Авена с РФ к ним были применены санкции в Европейском союзе. Это привело к репутационным рискам для банка, что в конце концов привело к выводу с рынка.