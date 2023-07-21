Сенс Банк продадуть державі за 1 гривню — рішення уряду

Уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні Сенс Банку з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши копію проєкту документа.

Постанова уряду щодо націоналізації Сенс Банку. Фото: Ярослав Железняк

Згідно з постановою уряду, Сенс Банк куплять за 1 гривню, після чого держава стане власником фінустанови. Органом управління буде Мінфін.

Тим часом, як повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів, в АТ "Сенс Банк" розпочала роботу тимчасова адміністрація. Водночас сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі.

"Команда Фонду уже працює в Банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством", — йдеться в заяві ФГВФО.

У Фонді запевнили клієнтів, що забезпечують стабільну операційну діяльність банку: сервіси для фізосіб працюють у звичайному режимі. Здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах відбувається стабільно.

Діють ліміти на зняття готівки, встановлені НБУ та самим банком раніше. Тобто ФГВФО не запроваджував додаткових обмежень . Платежі юридичних осіб також приймаються без обмежень.

Нагадаємо, 20 липня НБУ вирішив вивести з ринку Сенс Банк. Таке рішення ухвалило його правління, керуючись нормами законів про НБУ, про банки і банківську діяльність та про систему гарантування вкладів.

Власниками прямої істотної участі у Сенс Банку є АВН Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключовими бенефіціарами - громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, та громадянин Росії Андрій Косогов.

Через звʼязок Фрідмана та Авена з РФ до них були застосовані санкції в Європейському союзі. Це спричинило репутаційні ризики для банку, що врешті привело до виведення з ринку.