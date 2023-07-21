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Сенс Банк продадуть державі за 1 гривню — рішення уряду
Уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні Сенс Банку з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, опублікувавши копію проєкту документа.
Згідно з постановою уряду, Сенс Банк куплять за 1 гривню, після чого держава стане власником фінустанови. Органом управління буде Мінфін.
Тим часом, як повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів, в АТ "Сенс Банк" розпочала роботу тимчасова адміністрація. Водночас сервіси для фізичних осіб працюють у звичайному режимі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Команда Фонду уже працює в Банку і здійснює усі заходи в межах повноважень, визначених законодавством", — йдеться в заяві ФГВФО.
У Фонді запевнили клієнтів, що забезпечують стабільну операційну діяльність банку: сервіси для фізосіб працюють у звичайному режимі. Здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах відбувається стабільно.
Діють ліміти на зняття готівки, встановлені НБУ та самим банком раніше. Тобто ФГВФО не запроваджував додаткових обмежень. Платежі юридичних осіб також приймаються без обмежень.
Нагадаємо, 20 липня НБУ вирішив вивести з ринку Сенс Банк. Таке рішення ухвалило його правління, керуючись нормами законів про НБУ, про банки і банківську діяльність та про систему гарантування вкладів.
Власниками прямої істотної участі у Сенс Банку є АВН Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключовими бенефіціарами - громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, та громадянин Росії Андрій Косогов.
Через звʼязок Фрідмана та Авена з РФ до них були застосовані санкції в Європейському союзі. Це спричинило репутаційні ризики для банку, що врешті привело до виведення з ринку.