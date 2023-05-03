Власник "Сенс Банку" й "Альфа-Банку" йде з Росії

Люксембурзький холдинг ABH Holdings – власник українського “Сенс Банку”, російських “Альфа-Банку” та “Альфа Страхування” - виходить із російських активів.

Про це повідомляється в офіційній заяві ABH Holdings та "Альфа-Груп".

"Зараз узгоджуємо з європейськими регуляторами угоду з продажу російського банку та підхід до інших угод: продаж, редоміциляція (переїзд компанії з однієї юрисдикції до іншої) або реструктуризація з виділенням бізнесу", - сказав член ради директорів АВН Holdings Ендрю Бакстер.

Він ще раз підкреслив, що відповідно до європейського законодавства акціонери холдингу, які перебувають під санкціями ЄС, жодним чином не беруть участі у роботі холдингу і активів, що належать холдингу, а також не можуть розпоряджатися своїми частками володіння в холдингу, адже вони заморожені.

Бакстер також підтвердив, що очевидно, що займатися одночасно бізнесом у Росії та на Заході, в тому числі й в Україні – абсолютно неможливо, тому всі інвестори, які працювали і в Росії, і в Україні, і в Європі, і в Америці, мають зробити свій вибір.

Член ради директорів зазначив, що складається враження, що інформація, яка періодично з'являється в українській пресі, спотворюється для пошуку приводу для експропріації активів.

Нагадаємо, Верховна Рада не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Законопроект дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, зокрема, "Сенс банк" (раніше "Альфа банк").

Законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану у разі застосування до банку та/або до будь-якого власника (власників) істотної участі у ньому санкцій іноземними державами (крім Росії), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або самою Україною Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, якщо він не є системно важливим.