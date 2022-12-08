НБУ призупинив ліцензії "Альфа Страхуванню", "Альфа-Лізингу" та СК "Мотор-Гарант" через погану репутацію

Національний банк України 5 грудня застосував із 6 грудня до страхових компаній "Альфа Страхування" та "Мотор-Гарант", а також ТОВ "Паритет Фінанс" та ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, цим компаніям установлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року. Водночас ТОВ "Промагролізинг-Україна" анульовано ліцензію на надання фінансових послуг.

Зазначені заходи впливу застосовано у зв’язку з невідповідністю компаній вимогам положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінпослуг, а саме вимогам до ділової репутації.

Як повідомляють у самій СК "Альфа Страхування", вона, таким чином, втратила право укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) страхування та перестрахування; а також укладати договори (уносити зміни до діючих договорів), які мають як наслідок збільшення зобов'язань страховика перед клієнтами, уключаючи договори перестрахування.

При цьому зупинення дії ліцензій передбачає обов’язок перед діючими клієнтами продовжити виконання зобов’язань за вже укладеними договорами страхування, придбаними до 6 грудня.

"Альфа Страхування" була заснована у 2000 році під назвою "ВЕСтА", сучасну назву має з 2008 року. "Альфа-Лізинг Україна" працює на лізинговому ринку з 2001 року. Обидві компанії пов'язані з Альфа-Банком Україна, що з 1 грудня змінив назву на Сенс Банк.

Нагадаємо також, що на початку жовтня Верховна Рада прийняла закон про особливості виведення з ринку системно важливого банку у випадку його неплатоспроможності в умовах воєнного стану, який передбачає купівлю такого банку державою за символічну 1 гривню і ухвалення якого називають направленим саме на ймовірне застосування перш за все до Альфа-Банку, до якого, зокрема, українські правоохоронці мають претензії. 26 жовтня закон підписав президент Володимир Зеленський.

В свою чергу, СК "Мотор-Гарант" входить у банківську групу Мотор Банку, власником якого є арештований нині президент запорізького підприємства "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв. Все його майно наразі теж заарештовано, а НБУ заборонив йому користуватися правами власника банку.