Суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Шевченківський районний суд на засіданні 24 жовтня обрав президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

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Про це повідомляє Служба безпеки України, що затримала та повідомила Богуслаєву про підозру за статтями 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору).

Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства Олегу Дзюбі, який також був затриманий СБУ.

"Досудове розслідування триває. СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - додають в спецслужбі.

Нагадаємо, що СБУ затримала Богуслаєва та Дзюбу 22 жовтня. За даними спецслужби, вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

При цьому ЗМІ виявили у Богуслаєва, який свого часу чотири рази обирався депутатом Верховної Ради, російське громадянство, яке він має ще з 2000 року.