Затриманий президент "Мотор Січі" має російське громадянство ще з 2000 року - ЗМІ

Президент корпорації "Мотор Січ" (Запоріжжя) В’ячеслав Богуслаєв, затриманий за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року, повідомляє "Радіо Свобода".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За даними, отриманими журналістами, 15 жовтня 2000 року Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина Росії в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Датою отримання паспорта РФ зазначено 18 жовтня 2000 року.

Президент "Мотор Січі" також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ, що підтверджується через сайт російської Податкової служби.

Богуслаєв чотири рази обирався депутатом Верховної Ради - 5-го, 6-го, 7-го (від Партії регіонів) та 8-го скликання (балотувався самовисуванцем, в Раді увійшов до групи "Воля народа"), а також був довіреною особою кандидата в президенти Віктора Януковича на виборах 2004 та 2010 років.

В парламенті 5-го, 6-го та 8-го скликань він входив до комітету з питань національної безпеки і оборони, зокрема у 6-й Раді був заступником голови цього комітету. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з нацбезпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до державної таємниці.

В свою чергу, директор по зв'язках з громадськістю "Мотор Січі" Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про російське громадянство Богуслаєва зазначив, що йому про це нічого невідомо, і він "вперше про це чує".

Нагадаємо, що 22 жовтня Служба безпеки України затримала Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Олега Дзюбу. За даними спецслужби, вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання до країни-агресора оптових партій українських авіадвигунів, які окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.