У задержанного президента "Мотор Сичи" российское гражданство еще с 2000 года - СМИ

Президент корпорации "Мотор Сич" (Запорожье) Вячеслав Богуслаев, задержанный по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, имеет российское гражданство с 2000 года, сообщает "Радио Свобода".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным, полученным журналистами, 15 октября 2000 года Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина России в обмен на советский паспорт от 1979 года. Датой получения паспорта РФ указано 18 октября 2000 года.

Президент "Мотор Сичи" также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ, что подтверждается через сайт российской налоговой службы.

Богуслаев четырежды избирался депутатом Верховной Рады - 5-го, 6-го, 7-го (от Партии регионов) и 8-го созыва (баллотировался самовыдвиженцем, в Раде вошел в группу "Воля народа"), а также был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича на выборах 2004 и 2010 годов.

В парламенте 5-го, 6-го и 8-го созывов он входил в комитет по национальной безопасности и обороне, в частности в 6-й Раде был заместителем председателя этого комитета. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по нацбезопасности и обороне, которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к государственной тайне.

В свою очередь директор по связям с общественностью "Мотор Сичи" Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о российском гражданстве Богуслаева отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и он "впервые об этом слышит".

Напомним, что 22 октября Служба безопасности Украины задержала Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" Олега Дзюбу. По данным спецслужбы, они наладили транснациональные каналы незаконной поставки в страну-агрессор оптовых партий украинских авиадвигателей, которые оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.