СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сич" с РФ (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающие его сотрудничество со страной-агрессором РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии Регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

Тем самым, Богуслаев фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине.

"Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очистка Украины от предателей и коллаборантов продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сотрудники СБУ задержали президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в рамках уголовного производства по незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Вячеславу Богуслаеву 83 года он президент АО "Мотор Сич", генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники. Был депутатом 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов Верховной Рады (трижды – от "Партии регионов").