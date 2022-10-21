СБУ обезвредила российскую агентуру, возглавляемую чиновником из Николаева: предателя задержали во время совещания у мэра (ВИДЕО)

В результате спецоперации в Николаеве контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что предателем оказался начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба". Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.

"Установлено, что злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших украинских защитников", - сообщили правоохранители.

Кроме этого, чиновник-предатель собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

Другой его задачей было "информировать" агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции.

Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и они неоднократно подтверждали это в личных разговорах и "сообщениях" в соцсетях.

Служба безопасности установила личность представителя спецслужб РФ, координировавшего деятельность российской агентуры с территории временно оккупированного Херсона.

Именно по его заданию злоумышленники собирали разведданные и передавали их через анонимные аккаунты в телеграммы.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили доказательства преступных действий, в частности, конспиративную переписку руководителя вражеской агентуры со своим "куратором".

"В настоящее время в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности других участников агентурной группы", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины задержала российского агента в Харьковской области, собиравшего информацию о позициях и передвижениях украинской техники и военных.