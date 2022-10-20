СБУ задержала блогера, опубликовавшего видео обстрела ТЭС в Ивано-Франковской области

Служба безопасности Украины задержала блогера, опубликовавшего видео с последствиями ракетного обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Блогер снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Сделал это для увеличения количества подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что видео подхватил телеграмм-канал с миллионной аудиторией, а через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов.

"СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блогеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что установленный блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы РФ для корректировки точности ударов.

Спецслужба отметила, что снимать и публиковать видео последствий попаданий вражеских ракет запрещено и напомнила, что корректировка вражеского огня является преступлением и наказывается законом.

Напомним, войска Российской Федерации 19 октября нанесли прицельный ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала Бурштынская ТЭС.