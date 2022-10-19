Россияне вновь нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области

Войска Российской Федерации 19 октября нанесли прицельный ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала Бурштынская ТЭС. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА (ОВА) Светлана Онищук.

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В результате атаки на ТЭС возник пожар. На место инцидента оперативно прибыли все соответствующие службы. Силы ГСЧС локализуют и ликвидируют возгорание. По словам Ониищук, жертв в результате ракетного удара нет.

Она уточнила, что дорога возле Бурштынской ТЭС перекрыта, но организован объезд за окрестными селами.

"Мы все видим, что враг атакует объекты критической инфраструктуры, сегодня наша область снова подверглась ракетным обстрелам. Зафиксировали попадание по Бурштынской ТЭС… Хочу поблагодарить каждого, кто откликнулся на мой призыв — и уменьшил потребление электроэнергии. За это время мы снизили потребление электроэнергии в области почти на 15%. Сейчас нужно продлить экономное потребление е/е", - отметила Онищук.

Ранее, 10 октября, в связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратились к гражданам по всей стране с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

В тот же день ракеты также попали в Бурштынскую тепловую электростанцию. Тогда на станции произошел пожар, который впоследствии ликвидировали.

Отметим, что Бурштынская ТЭС имеет установленную мощность 2400 МВт и питает электроэнергией несколько областей запада Украины. Станция находится на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Словакией и Ромунией. К синхронизации украинской энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы Бурштынская ТЭС имела ключевое значение в генерации на территории так называемого Бурштинского энергоострова (части энергосистемы, отключенной от Объединенной энергосистемы Украины и синхронизированной с энергосистемой ЕС в 00-х годах).